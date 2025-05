Scontro tir-bus scolaresca nel Comasco: le immagini dei soccorsi al lavoro sul luogo dell’incidente

Video dalla rete

(LaPresse) Grave incidente stradale lungo il tratto della A8 all’altezza di Lomazzo, nel Comasco, dove un tir si è scontrato con un bus con a bordo una scolaresca di bambini. Una maestra è morta, gravissimo l’autista del pullman, portato in codice rosso all’ospedale di Varese. A bordo dell’autobus trenta bambini: le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo della galleria Lomazzo in direzione Como. Sul posto, oltre ai soccorritori e la polizia stradale, cinque squadre dei vigili del fuoco di Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza Brianza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA