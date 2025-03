Scontro Travaglio-Calenda sul Nove: «Sei andato in Ucraina e non ha capito un c…» «Pulisciti la bocca, dici panzane»

Video dalla rete

Duello televisivo all’ultimo sangue tra Carlo Calenda, leader di Azione, e Marco Travaglio, direttore de «Il Fatto quotidiano» sabato sera alla trasmissione «Accordi e disaccordi» in onda sul Nove. Calenda dà fuoco alle polveri quando, parlando di Alessandro Orsini, dice che: «Aveva parlato della polverizzazione dell’Ucraina essendo lui un propagandista russo» e così fa arrabbiare Travaglio che replica: «Tu sei un trombettiere della Nato, sei un calunniatore. Perché nel 2019 in Parlamento diceva che bisogna lasciare le sanzioni alla Russia a differenza vostra. Tu racconti da tre anni che l’Ucraina vincerà la guerra». La lite televisiva tra i due continua per quasi 45 minuti e assume toni sempre più accesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA