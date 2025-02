Scoppia il caos in tribunale in New Mexico: aggredisce a calci e pugni l’uomo accusato dell’omicidio di sua nipote

Video dalla rete

L’udienza per un uomo accusato di omicidio è sfociata nella violenza quando un membro della famiglia della vittima ha attaccato fisicamente l’imputato. È accaduto lo scorso 31 gennaio in un tribunale ad Albuquerque, in New Mexico. Entrambi gli uomini che hanno attaccato l’imputato – si tratta dello zio della vittima e di un altro uomo – sono stati accusati di aggressione per aver ferito l’agente di custodia che lo proteggeva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA