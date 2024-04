Video dalla rete

In Ucraina una partita di calcio è stata interrotta dallo scoppio di una bomba, che ha spaventato i giocatori. I ragazzi in campo prima hanno portato istintivamente le mani alle orecchie per il forte boato, poi non hanno potuto fare altro che buttarsi a terra e aspettare che l’allarme finisse.

