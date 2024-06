Se non votiamo noi giovani, chi lo farà al posto nostro?

Video dalla rete

Pubblichiamo il video realizzato da Carlo Millino, 18 anni, con gli amici del Liceo Classico Raimondo Franchetti di Mestre. Carlo è stato selezionato per partecipare all’iniziativa «Fai la tua domanda… in Europa» riservata agli abbonati del Corriere della Sera che nel 2024 hanno votato per la prima volta alle Europee: è stato invitato alla puntata speciale delle nostre «Conversazioni del Corriere» in diretta da Bruxelles e al dibattito tra i candidati di punta alla guida della Commissione Ue svoltosi lo scorso 23 maggio nell’emiciclo dell’Europarlamento.Da questa esperienza è nata la voglia di impegnarsi in prima persona per chiamare i coetanei al voto in un’elezione tanto importante per il futuro dell’Unione europea. Carlo, Andrea, Costanza, Caterina, Elisa, Sara, Ludovico, Marta e Samuele ci raccontano la loro idea di Europa e di politica. Perché no, i ragazzi non sono rassegnati – Maria Serena Natale.​Le Conversazioni del Corriere sono le dirette video in esclusiva per gli abbonati al Corriere della Sera.​Chi non è ancora abbonato può trovare qui le modalità per farlo.

