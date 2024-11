«Se state guardando questo video è perché il cancro…», la tiktoker Bella Bradford saluta i fan con una clip pre-registrata

Video dalla rete

«Se state guardando questo video è perché il cancro ha avuto la meglio su di me». Con una clip pre-registrata e pubblicata su TikTok lo scorso 31 ottobre, l’influencer australiana Bella Bradford ha annunciato la sua morte ai fan. Nel suo profilo, la 24enne aveva condiviso con milioni di utenti la passione per la moda. Lo aveva fatto, in particolare, nella rubrica «Get ready with me»: un format con cui gli influencer condividono i propri outfit e raccontano così le ultime tendenze della moda. L’ultimo video di Bella è stato appunto un’ultima puntata della sua rubrica. In descrizione alla clip, la creator ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per esserle stati vicini nell’ultima fase della sua vita. Bella è morta il 15 ottobre: a dicembre 2021, dopo alcuni dolori alla bocca, le era stato diagnosticato un cancro alla mandibola.

