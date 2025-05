Sean Diddy Combs a processo per abusi: in aula il video integrale delle violenze alla fidanzata

Video dalla rete

(LaPresse) La violenta aggressione di Sean “Diddy” Combs all’ex fidanzata Cassie Ventura, durante una lite in un hotel di Los Angeles, è stata mostrata integralmente mercoledì mattina: l’intero filmato, non modificato, è stato usato in tribunale nel corso del processo al rapper e produttore a New York, per abusi fisici e sessuali. Alcune parti del filmato erano state già diffuse nei mesi scorsi e pubblicate su diversi siti e organi di informazione.