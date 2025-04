Secondo blitz della polizia al panificio «antifascista» di Ascoli Piceno

Video dalla rete

Aveva già ricevuto, questa mattina, una visita da due agenti della polizia di Stato per uno striscione affisso sulla facciata del palazzo di famiglia. Ma Lorenza Roiati, titolare del panificio «L’assalto ai forni» di Ascoli Piceno, non immaginava di doversi sottoporre, qualche ora più tardi, a un secondo accertamento, questa volta da parte di tre agenti in borghese della polizia municipale. Il video che documenta l’accaduto. Leggi qui la storia

