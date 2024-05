Sentenza Pifferi, la mamma: «Dolore atroce ma deve pagare per l’omicidio di Diana»

Video dalla rete

«Un dolore atroce, si è dimenticata di essere una mamma. Deve pagare per quello che ha fatto. Se si fosse pentita e mi avesse chiesto scusa…ma non l’ha fatto. Ora non riuscirei a dirle nulla». Sono le prime parole con cui Maria, mamma di Alessia Pifferi, commenta la sentenza all’ergastolo della figlia per aver lasciato morire di stenti la piccola Diana di soli 18 mesi.

