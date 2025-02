Serbia: l’auto del presidente Vucic perde una ruota mentre sfreccia sulla strada

Video dalla rete

L’auto su cui viaggiava sabato il presidente serbo Aleksandar Vucic ha perso una ruota mentre sfrecciava a grande velocità. Nel video pubblicato sui social media, l’auto inizia a sbandare lateralmente e poi la ruota posteriore sinistra si stacca. Il leader serbo non è rimasto ferito ed è stato trasferito su un altro veicolo.

Le autorità hanno dichiarato che le forze dell’ordine indagheranno sulle cause dell’incidente per verificare se si è trattato di un tentativo di sabotaggio per mettere in pericolo la vita di Vucic.

