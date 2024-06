Sesso e Mafia: sulle tracce del Chapo. Sean Penn e Kate Del Castillo nella giungla messicana

Video dalla rete

L’attrice Kate Del Castillo è famosa, soprattutto in Messico, per aver partecipato ad alcune importanti serie tv, fra cui La regina del Sud e CSI Miami. Ha moltissimi fan. Fra i suoi fan ce n’è uno insospettabile: Joaquin Archivaldo Guzmán Loera, detto el Chapo, il potentissimo boss del cartello del Sinaloa che tiene le redini del narcotraffico internazionale.

Lui e l’attrice si scambiano lettere, si tengono in contatto. Poi il boss evade dal carcere, diventando latitante. Sembra che i contatti fra loro due si siano diradati, ma a questo punto succede qualcosa. Arriva Sean Penn. Esatto, proprio lui. Sean Penn vuole intervistare el Chapo per la rivista Rolling Stone, e qualcuno gli ha detto che fra lui e Kate del Castillo c’è una qualche vicinanza. Lui fa il diavolo a quattro per ottenere da lei un gancio con il boss del Sinaloa, e alla fine ci riesce. Dopo una serie interminabile di messaggi criptati e di accordi sulle modalità con cui dovrà svolgersi l’incontro, el Chapo accetta di vederli. Kate Del Castillo e Sean Penn partono allora per il Messico, attraverso la giungla più fitta per incontrare il boss latitante. Perché el Chapo ha accettato di vederli? Per vanagloria? Autocelebrazione? Perché non sa resistere al fascino di Kate? Qualunque sia la ragione, questo incontro cambierà la vita di tutti e tre i partecipanti.

