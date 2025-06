Seul, uomo dà fuoco a vagone della metropolitana affollato. Il video delle telecamere di sorveglianza

Video dalla rete

Le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso il momento in cui un uomo sudcoreano ha cosparso un vagone della metropolitana di Seul con un liquido infiammabile prima di dargli fuoco. La Procura del Distretto Meridionale di Seul ha diffuso il filmato dell’incendio doloso avvenuto il 31 maggio scorso.

Alle 8:42 del mattino, quando il convoglio della metropolitana è entrato nel tunnel sotto il fiume Han tra le stazioni di Yeouinaru e Mapo, un uomo di 67 anni ha tirato fuori dallo zaino una bottiglia di plastica e ha rovesciato della benzina nel corridoio del quarto vagone. Le fiamme si sono propagate in pochi secondi. Sei persone sono rimaste ferite nell’incidente, diverse per l’inalazione di fumo e una per una distorsione alla caviglia mentre cercava di fuggire dal treno. A bordo del treno c’erano 481 passeggeri.