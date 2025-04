«Sfasciate una Tesla» il successo a Londra dello show anti Musk

Video dalla rete

Prendere a martellate una vettura Tesla per consentire ai detrattori di Elon Musk di sfogare la loro frustrazione nei confronti dell’uomo più ricco del pianeta e controversa figura di spicco dell’amministrazione Usa di Donald Trump. È l’iniziativa lanciata dagli attivisti di una campagna britannica intitolata – senza truppe sfumature – `Tutti odiano Elon´. Il veicolo sacrificale, esposto nei giorni scorsi in una galleria di Londra a disposizione della furia dei visitatori, è una Tesla modello S del 2014 donata da un anonimo sostenitore. Ed è stato ridotto alla fine in condizioni alquanto miserevoli. Una portavoce degli organizzatori ha rivendicato la kermesse come uno stimolo alla riflessione e al «dibattito sulla disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze nel mondo», oltre che come uno sfogo: «Abbiamo voluto dare ai londinesi la chance di farsi sentire contro l’odio dell’estrema destra e contro i miliardari, nonché di esprimere i loro sentimenti sullo stato attuale del mondo; la terapia può essere costosa, ma questa è gratis».I partecipanti sono stati provvisti di elmetti, occhiali protettivi e ovviamente mazze e martelli da cantiere. L’automobile ridotta a rottame – il cui valore di mercato prima del trattamento era indicato nel Regno Unito a 14.000 sterline – dovrebbe ora essere messo all’asta entro le prossime settimane come una sorta di pezzo d’arte. Con l’impegno a destinare il ricavato alle cosiddette banche del cibo e ad associazioni che sostengono i poveri nel Regno Unito.

