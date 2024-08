Sharon Verzeni: c’è anche “Gibba”, volto tv del programma Metal Detective, nella squadra che cerca l’arma del delitto a Terno d’Isola

Video dalla rete

La squadra di “Metal Detective”, il programma tv di Discovery con il ricercatore Paolo Gibba Campanardi, è all’opera coi volontari del Mu.Re, armati di metal detector, per cercare l’arma con cui è stata uccisa Sharon Verzeni. Il personale è al lavoro nel parco di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, e per le vie del paese dove si è verificato l’omicidio della 33enne il 29 luglio scorso.

