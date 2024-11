Show di De Martino ad ‘Affari Tuoi’: la concorrente vince 30 mila euro e lui la prende in braccio

Video dalla rete

Emozioni nel finale della puntata del 10 novembre di ‘Affari tuoi’, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Quando in palio rimangono i pacchi da 30mila e un euro, il conduttore dice alla concorrente del Friuli-Venezia Giulia Nicole, arrivata da Gorizia insieme alla madre Tatiana: «Adesso non ci resta che scoprire cosa c’è nel pacco. Se vinci ti devi togliere i tacchi». Poi, rivolgendosi al Dottore, De Martino aggiunge: «Se se ne va con un euro… io salgo sopra, le faccio levare i tacchi e poi glieli tiro in faccia». A quel punto De Martino decide di far sedere sul tavolo la concorrente e le sfila le scarpe. «Un finale da Cenerentola. Vediamo se nel pacco c’è una zucca o una carrozza». Quando Nicole alza il coperchio del pacco, trova 30mila euro. De Martino, allora, la solleva tra gli applausi del pubblico.

