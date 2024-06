Si apre improvvisamente il tettuccio dell’aeroplano: la pilota mantiene la calma e atterra in sicurezza

Video dalla rete

La pilota olandese Narine Melkumjan ha mantenuto la calma e ha fatto atterrare in sicurezza il suo aereo Extra 330LX dopo che il tettuccio si era aperto e frantumato durante un volo di addestramento, il secondo per lei. La ragazza ha spiegato che ci sono volute 28 ore per recuperare completamente la vista.

«Come si può vedere dal video, è stata un’esperienza impegnativa che si sarebbe potuta evitare se avessi fatto un adeguato controllo visivo prima del decollo; il perno di chiusura del cupolino non era completamente bloccato e non l’ho notato durante i miei controlli. Inoltre, il fatto di volare senza alcuna protezione per gli occhi ha reso il volo ancora più difficile di quanto non fosse già» ha raccontato la ragazza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA