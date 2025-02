Si arrampica e fa le capriole: il cane robot cinese sembra uscito da una puntata di «Black Mirror»

Video dalla rete

L’idea di un cane robotico in grado di muoversi su quasi tutti i terreni potrebbe sembrare un’idea tratta dall’ultimo episodio di «Black Mirror», la serie in cui ogni episodio racconta una storia diversa ma in cui tutte le storie sono accomunate da una visione distopica del futuro e della tecnologia.

Il cane robot di ultima generazione si chiama Lynx ed è frutto dell’azienda cinese Deep Robotics. Dotato di quattro ruote motorizzate al posto delle zampe, il robot può camminare, arrampicarsi e persino fare una capriola all’indietro su qualsiasi cosa, dalle rocce alla neve.

A differenza dei suoi «cugini» più noti come lo Spot di Boston Dynamics, il Lynx si distingue per un approccio ibrido alla locomozione. Deep Robtics spera di poterlo utilizzare nelle operazioni di ricerca e salvataggio.