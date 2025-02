Si è chiuso a Gedda, in Arabia Saudita, il tour intercontinentale della Nave Amerigo Vespucci

Video dalla rete

(LaPresse) Grande successo del Tour mondiale della Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia per l’appuntamento a Gedda, in Arabia Saudita, ottava e ultima tappa del Villaggio Italia per la campagna intercontinentale che si chiude con oltre 55 mila visitatori, di cui quasi 16 mila a bordo del veliero. Record per i social del Tour Mondiale Vespucci, che con la tappa di Gedda raggiungono i 1.600.000 follower in soli otto mesi, e record anche per la copertura informativa, con 20 mila pubblicazioni in Italia e all’estero. Il Villaggio Italia di Gedda si è confermato luogo di incontro dove costruire un dialogo tra istituzioni e grandi aziende, in un contesto dove l’Italia si distingue a livello internazionale per l’elevata qualità del dibattito sul tema grazie al nuovo rapporto tra Roma e Riad di partenariato strategico. La grande industria italiana, in particolare quella del lusso, il Made in Italy, il turismo i temi centrali del programma corporate del Villaggio Italia di Gedda, dove alcuni dei più importanti rappresentanti dell’eccellenza industriale italiana, tra cui Fincantieri, Pirelli, Leonardo, Ferretti Group, Rina, Investindustrial, Riva, Arsenale Group e Confindustria, sono stati protagonisti di momenti di incontro e approfondimento dedicati allo sviluppo industriale in Italia e all’estero, con focus sull’Arabia Saudita. A Gedda c’è stata la visita della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni all’equipaggio di Nave Amerigo Vespucci che ha già navigato per oltre 43 mila miglia nautiche, oltre due volte la lunghezza dell’Equatore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA