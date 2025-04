Si fa buio e le volpi escono a giocare: il video ripreso dalla fototrappola

Video dalla rete

Una telecamera di sorveglianza a Santa Margarita, in California, ha immortalato il momento in cui una famiglia di volpi è uscita a giocare col calare della notte lo scorso 21 marzo. Il filmato è stato girato e condiviso dal Bureau of Land Management (BLM), che dal 2014 monitora e protegge le volpi kit, una delle specie di volpi più piccole del Nord America. (Storyful)

