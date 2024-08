Video dalla rete

Minuti di paura per due turisti stranieri, che si erano smarriti durante un`escursione sul Monte Circeo, in provincia di Latina. I due sono stati recuperati dai vigili del fuoco che, con il «Drago», li hanno messi in salvo e trasportati in ospedale per le necessarie cure.

