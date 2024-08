Si rasano a zero per il compagno di squadra malato di cancro: la sorpresa nello spogliatoio, lui scoppia in lacrime

Video dalla rete

I calciatori della squadra di calcio svedese del Kalmar Aik Fk si sono resi protagonisti di un gesto di solidarietà che non è passato inosservato. Tutti i giocatori della squadra hanno rasato a zero i capelli per il compagno di squadra che ha scoperto di avere un tumore. Poi la sorpresa: nello spogliatoio i ragazzi hanno accolto il loro amico mostrando le teste rasate. Il protagonista di questa vicenda è rimasto fin da subito visibilmente commosso: prima ha coperto il volto con una mano, poi è scoppiato in lacrime nell’abbraccio dei suoi compagni di squadra.

