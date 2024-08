Si sente male sulla nave da crociera, prelevata in elicottero dalla Guardia costiera: il video del rocambolesco salvataggio

Video dalla rete

Una donna a bordo di una nave da crociera al lardo di Pescara ha avuto un malore la notte scorsa, sabato 10 agosto. Si è reso necessario il trasporto in ospedale e per questo un elicottero della Guardia costiera l’ha prelevata in elicottero. La donna è stata affidata al 118 e poi ricoverata presso l’ospedale di Pescara.

