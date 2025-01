Si tuffa e perde il telefono in acqua: il video da 63 milioni di clic

Video dalla rete

Lina Nassiri era in vacanza con gli amici a Tulum, in Messico, quando le è accidentalmente caduto il telefono in uno dei famosi cenotes della regione, pozze d’acqua profonda che sono santuari delle vita marina. Il telefono, che aveva una cover impermeabile all’acqua, mentre scendeva in profondità non ha smesso di riprendere e quello che ha filmato è diventato un video super virale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA