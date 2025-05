«Siamo vivi per miracolo»: il tornado devasta la cittadina in Kansas – il video fa il giro del web

Video dalla rete

Le immagini drammatiche sono state riprese da Aden Basgall, che ha documentato la devastazione da un’auto mentre la tempesta imperversava sul centro abitato.

Nel video, si vedono forti raffiche di vento scagliare detriti in aria nei pressi della scuola locale, mentre l’oscurità e il caos si abbattono sulla zona. Basgall ha raccontato quei secondi drammatici: «Eravamo bloccati in città, senza via di fuga. Ci siamo allacciati le cinture e abbiamo sperato il meglio. Dopo che il tornado ci è passato sopra, ho rotto il finestrino posteriore e ho iniziato a registrare». Poi ha aggiunto con sollievo: «Siamo fortunati ad essere vivi».

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) aveva emesso un’allerta urgente invitando i residenti della zona a cercare immediatamente riparo.

Secondo una prima valutazione del NWS, almeno un tornado di categoria EF-2 ha attraversato Grinnell, con venti che possono raggiungere fino a 217 km/h. Le indagini sono ancora in corso per valutare l’entità completa dei danni.