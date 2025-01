Sicilia, il mare in burrasca invade le strade di Scaletta Zanclea

Video dalla rete

Un violento temporale ha colpito la zona ionica della provincia di Messina, in particolare il borgo di Scaletta Zanclea, preceduto da mareggiate e forti venti. Le intense piogge hanno causato una mareggiata che ha invaso le strade del paese, tanto, che, come si vede nelle immagini, gli abitanti sono dovuti scappare. Le onde, alimentate dalla forza del vento, hanno superato gli argini naturali e artificiali, allagando diverse vie di collegamento. Un abitante del centro storico ha dichiarato: «Il mare è arrivato fin dentro le nostre case. Non vedevamo una mareggiata così violenta da anni».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA