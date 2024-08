Siena: la protesta degli animalisti dentro Fonte Gaia in Piazza del Campo, la polizia li fa uscire a forza

Video dalla rete

Siena, attiviste di ribellione animale tingono di nero l’acqua della Fonte Gaia in Piazza del Campo. Nella giornata del palio di Siena, venerdì 16 agosto, un gruppo di attiviste del movimento antispecista Ribellione Animale ha tinto di nero l’acqua della Fonte Gaia, in segno di lutto, per tutti i cavalli morti negli anni durante il palio o a causa di questa ricorrenza. Rimaste per più di un’ora dentro la vasca monumentale di Piazza del Campo, le attiviste hanno letto i nomi di tutti cavalli morti per ricordarli. Con quest’azione diretta, dopo anni di ostruzionismo da parte della Questura per manifestazioni preavvisate, si vuole denunciare in modo dirompente non la ricorrenza in sé, ma lo sfruttamento animale da cui ancora non si è emancipata. Sugli striscioni infatti si legge

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA