Silvio Berlusconi e le ultime lettere su Forza Italia: ecco cosa ha scritto

Il 10 giugno 2023 , due giorni prima di morire, Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele e molto provato dalla malattia, decide di scrivere di proprio pugno un documento in cui immagina un colloquio sulla sua creatura politica, Forza Italia. Il documento è stato svelato da Marina Berlusconi in esclusiva al Corriere.

Si tratta di un documento di quattro fogli che riassumono il pensiero politico di Berlusconi, il suo lascito ideale. «Forza Italia è il partito del cuore, dell’amore. Per i propri figli, per tutti. Forza Italia è il partito che crede in Dio e nel suo amore per tutti noi . Forza Italia è il partito che aiuta chi ha bisogno , che dà a chi non ha. Il partito della casa che dovremmo avere tutti. Del mondo senza frontiere. Del mondo che si ama, del mondo unito e rispettoso di tutti gli Stati . E’ il partito del mondo che ama la pace che considera la guerra la follia delle follie dove si uccidono degli altri che nemmeno si conoscono.Forza Italia è il partito della libertà , della democrazia, del cristianesimo, della dignità e del rispetto di tutte le persone Del garantismo, della giustizia giusta».

