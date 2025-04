Simone Susinna: «Fare l’attore non era nei miei sogni, adesso è la mia priorità»

Video dalla rete

Simone Susinna torna al cinema dopo 365 Giorni: Adesso e Altri 365 Giorni. Protagonista del nuovo film di Francesca Schirru «Malamore», nelle sale cinematografiche a partire dall’8 maggio, al fianco di Giulia Schiavo, Simone Susinna, tre milioni e trecento mila follower su Instagram, interpreta il ruolo di un feroce pregiudicato, Nunzio. «Il mio personaggio è lontano da me. Per questo è stata una prova difficile. Fare l’attore? Non era nei miei sogni, ma adesso è la mia priorità». Il film racconta la storia di Mary (Giulia Schiavo). Si tratta della giovane amante del pregiudicato Nunzio (Simone Susinna), sposato a sua volta con la capoclan Carmela (Antonella Carone). Quando la ragazza incontra Giulio (Simon Grechi), il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che frequenta, trova la forza di troncare questa relazione tossica. Nunzio, in attesa di uscire dal carcere da dove continua a gestire i suoi business e traffici illeciti, invia il suo sgherro Michele (Antonio Orlando), amico d’infanzia di Mary, per metterla in guardia e cercare di farle cambiare idea. Ma Mary vuole finalmente sentirsi «libera» e decide di andare via per qualche giorno. La sua partenza ferirà l’orgoglio di Nunzio, che uscito finalmente di galera potrà dare sfogo a tutta la sua ira, in un mondo corrotto dove i veri elementi sovversivi sembrano essere l’amore e l’amicizia.

