Sinner a Ospedaletti: il video dello spot “segreto” girato al Tennis Club

Jannik Sinner protagonista anche appena tornato in Italia, da vincitore del Masters 1000 di Miami e neo numero 2 del ranking Atp. L’altoatesino ha creato il caos a Ospedaletti: doveva restare tutto segreto, invece – quando si è diffusa la notizia della sua presenza – il Tennis Club è stato preso d’assalto. E qualche video è trapelato. Come questo, pubblicato da SanremoNews.it, in cui si vede l campione italiano raggiungere il luogo delle riprese sul lungomare protetto da una coperta arancione a fiori. Tanti ombrelloni impediscono la visuale completa e il mistero sul nuovo video che ha per protagonista Sinner resta.

