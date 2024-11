Sinner da Fazio dopo la vittoria: «Grazie ai tifosi perché mi sono vicini soprattutto quando le cose non vanno benissimo»

Video dalla rete

Il numero uno al mondo del tennis Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals di Torino sconfiggendo un finale lo statunitense Taylor Fritz in due set, entrambi chiusi sul 6-4. Sinner è diventato così il primo tennista italiano della storia a conquistare lo speciale torneo che riunisce i migliori otto giocatori della stagione. Dopo la finale, Jannik si è collegato in diretta con «Che tempo che fa», la trasmissione in onda sul Nove condotta da Fabio Fazio. «È un titolo molto speciale. L’anno scorso ci eravamo vicini, ma quest’anno è una sensazione totalmente diversa. Vincere qui è un grandissimo onore e una grandissima emozione», ha dichiarato Sinner. «Voglio ringraziarvi per il vostro tifo, soprattutto quando le cose non vanno benissimo, perché è lì che sento tantissimo calore».

