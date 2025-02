Sinner sfreccia sul golf cart e simula la telecronaca: «Leclerc è primo!»

Video dalla rete

In un video di backstage degli Australian Open, Jannik Sinner – che ha vinto il torneo per la seconda volta di fila – si è messo al volante di uno dei golf cart messi a disposizione per gli spostamenti di staff e atleti e ha simulato un ‘gran premio’ nel parcheggio dell’impianto sportivo. «Leclerc è primo! – grida l’altoatesino improvvisando una telecronaca – Amo guidare, non importa a bordo di quale macchina sia».

