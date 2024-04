Sinner si allena con Arthur Delaye, il tennista affetto da paralisi cerebrale: «Grazie Jannik per la tua generosità»

Video dalla rete

Allenamento speciale per Arthur Delaye che ha condiviso sui social lo scambio di palleggi con Jannik Sinner, impegnato nel Masters 1000 di Montecarlo. Momenti speciali che il giovane tennista, affetto da paralisi cerebrale ha voluto condividere sui social: «La magia ha funzionato di nuovo. Nonostante l’handicap, credi sempre nei tuoi sogni. Allenamento leggendario con Sinner. Grazie Jannik per la tua generosità» ha scritto su X, dopo aver palleggiato sul campo in terra rossa con il numero 2 al mondo.

