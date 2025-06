Siparietto a Wimbledon, lo sfottò di Djokovic per Alcaraz e Fognini: «Che romantici!»

Video dalla rete

Il tennista italiano Fabio Fognini ha abbracciato Carlos Alcaraz, incontrato tra i campi di Wimbledon, torneo prossimo al via. I due si sono scambiati qualche parola e nel frattempo li ha raggiunti Novak Djokovic. «Che romantici!», la battuta del serbo. Risposta pronta per l’italiano: «Petit cochon!» (piccolo maiale, ndr), gli dice. Si tratta della stessa frase usata di recente per apostrofare Moutet.

