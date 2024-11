Siparietto tra Adani e Panatta a ‘La domenica sportiva’: «Ma hai preso il viagra anche stasera? Occhio alle dosi»

Video dalla rete

Siparietto tra Lele Adani e Adriano Panatta durante ‘La Domenica Sportiva‘ di domenica 10 novembre, su Rai 2. Dopo l’intervista rilasciata da Matteo Politano al termine di Inter-Napoli, l’ex tennista ha dichiarato: «I giocatori non dicono mai una cosa reale, realistica. Il Napoli è primo in classifica, sta giocando bene. Tutti voi esperti dite che sono favoriti insieme all’Inter. Allora perché non dire: ‘Io penso proprio che siamo da scudetto’, perché? Cos’avete dentro?». Adani, a quel punto, replica: «Adriano, secondo me il Napoli non è più forte dell’Inter». Panatta ribatte: «Ma che frega a me se è più forte. Però, dico è una squadra da scudetto o no?». Allora Adani sbotta: «Ma che, hai preso il Viagra anche stasera? Dai! Ma le dosi, devi dosare. Adri però onestamente…». Poi l’ex difensore si sposta tra il pubblico. «Quella è una gabbia di matti. Tre o quattro li portano via. Mica finiscono la trasmissione questi qua. Ma scherzi? È impossibile, io sto meglio qua».

