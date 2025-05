Sisma ai Campi Flegrei, trema lo studio di CRC: «C’è una scossa fortissima di terremoto, ma forte forte…»

Video dalla rete

La scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4 sentita negli studi di Radio CRC . Durante una trasmissione in streaming video, lo studio trema e il conduttore precisa: «C’è una forte scossa di terremoto, ma forte forte forte…». E il gironalista in collegamento telefonico conferma: «Sì, molto forte».​​La scossa è stata registrata alle ore 12.07 con epicentro nel golfo di Pozzuoli, in mare, davanti al porto. Il sisma si sarebbe generato ad una profondità di tre chilometri. Il terremoto – che era stato preceduto di pochi minuti da due scosse più lievi, entrambe di magnitudo 2.1 – è stato avvertito in tutta l’area dei Campi Flegrei e in numerosi quartieri di Napoli. Quindici muniti dopo il terremoto più forte una seconda scossa, di magnitudo 3.5, è stata registrata nell’area flegrea e avvertita distintamente anche nella città di Napoli.

