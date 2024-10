Six King Slam, i campioni diventano déi mitologici nella sfida in Arabia Saudita

Video dalla rete

Il video promozionale del torneo Six King Slam che si terrà dal 16 al 19 ottobre a Riad, in Arabia Saudita, sembra quasi un film o un videogioco iper realistico. Sinner è ritratto nei panni di un uomo rinascimentale, Djokovic come un jedi glaciale, Rune un vichingo, Alcaraz un cyborg, Medvedev un guerriero siberiano e Nadal un gladiatore.Così l’Arabia Saudita, dopo esser sbarcata nel calcio, prova a sfondare anche nel tennis. «Six Kings Slam» è un torneo-esibizione, non ufficiale e quindi non inserito nel calendario dell’Atp, con il montepremi più alto nella storia del tennis: ai partecipanti andranno, solo per la presenza, 1.5 milioni di euro a testa. Al via ci sarà anche il numero uno del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, che farà tappa in Arabia Saudita fra il Masters 1000 di Shanghai e l’Atp 500 di Vienna. .

