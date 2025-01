Slovacchia: oltre 60.000 persone in piazza contro Robert Fico

Video dalla rete

Venerdì in Slovacchia si sono svolte proteste di massa contro le politiche del governo di Robert Fico, appena un giorno dopo che quest’ultimo aveva affermato che un gruppo di “esperti” coinvolti nel Maidan in Ucraina stava preparando un colpo di Stato in territorio slovacco. Gli organizzatori, tra cui partiti politici di opposizione e gruppi civici, hanno stimato che più di 60.000 persone hanno partecipato alla manifestazione in Piazza della Libertà a Bratislava, rendendola una delle più grandi nella storia moderna della Slovacchia. Manifestazioni si sono tenute anche in altre 20 città del Paese centroeuropeo.

Gli slovacchi all’estero hanno organizzato proteste anche in Polonia, Germania, Repubblica Ceca e Irlanda, come riferiscono i media locali.