«Smile! It’s Christmas Day»: è virale sul web la canzone di Natale scritta e cantata dai ragazzi ricoverati all’Istituto nazionale dei tumori di Milano

Video dalla rete

È diventato virale sul web il video in cui i ragazzi ricoverati all‘Istituto nazionale dei tumori di Milano cantano un brano scritto in occasione del Natale. La canzone, dal titolo «Palle di Natale – Smile, It’s Christmas Day», è stata scritta dagli adolescenti del Progetto giovani della Pediatria dell’Istituto. I proventi del brano – scaricabile su diverse piattaforme di streaming musicale – serviranno a sostenere i progetti della Fondazione Bianca Garavaglia.

