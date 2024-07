Soccorsi e forze di polizia sul luogo dell’attentato in cui hanno perso la vita diverse persone a Lautlingen, in Germania

Video dalla rete

Diverse persone sono morte in seguito a una sparatoria in Germania, a Lautlingen. La notizia è stata diffusa dalla polizia tedesca: non si conosce ancora il numero preciso delle vittime né l’identità dell’assalito, sebbene sembrerebbe si tratti di un cacciatore. Nelle immagini, i mezzi dei soccorsi e delle forze dell’ordine sul posto, nel Baden-Wurtetemberg.

