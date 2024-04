Sorbillo raccoglie la sfida di Briatore e fa la pizza alla banana

Video dalla rete

Dopo le ultime affermazioni dell’imprenditore Flavio Briatore, che vuole aprire la sua pizzeria Crazy Pizza a Napoli, Sorbillo lancia la pizza con banana, cioccolato al latte e zucchero a velo. Flavio Briatore aveva duramente criticato il pizzaiolo napoletano per aver messo in menù a Napoli la pizza con l’ananas, secondo l’imprenditore questa “americanata” è imperdonabile: sulla pizza napoletana non sono ammessi frutti esotici. La risposta di Sorbillo con questa nuova pizza dolce, non si è fatta attendere.

