Sorbillo raddoppia e dopo la pizza con l’ananas lancia quella con l’anguria: l’annuncio in un video sui social

Dopo le polemiche scatenate in occasione del lancio della pizza all’ananas tra quelle proposte nel suo menu, il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo raddoppia e si prepara al varo di una versione con l’anguria. È quel che sembra lasciar intendere l’ultimo breve video pubblicato sui suoi canali social: in via dei Tribunali – una delle più caratteristiche della città – davanti a una statua di Pulcinella, mostra in modo ammiccante un’anguria. La frase in sovrimpressione non lascia adito a dubbi e recita: «Non ti è bastata la pizza con l’ananas». ‘L’importazione’ dagli Usa della ‘pineapple-pizza’ gli valse molte critiche.

