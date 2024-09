Space X, la prima passeggiata nello spazio durante la missione privata Polaris Dawn

Video dalla rete

È riuscita la passeggiata nello spazio della missione Polaris Dawn, la prima organizzata da un soggetto privato e realizzata da parte di astronauti non professionisti che sono a bordo della capsula Dragon di Space X. Jared Isaacman, miliardario imprenditore americano che ha lanciato l’iniziativa, è stato il primo a uscire dalla capsula per i test di mobilità della tuta, durati circa 15-20 minuti, e ha fatto ricorso a una struttura, chiamata Skywalker, a cui aggrapparsi durante i movimenti. Isaacman è poi rientrato nella capsula ed è stata Sarah Gillis, ingegnere di Space X, a uscire dal Dragon. Sono rimasti a bordo invece gli altri due membri della missione, il pilota Scott Poteet e Anna Menon di Space X. La passeggiata si è svolta a una altitudine di 700 chilometri dalla Terra con la capsula in volo tra Australia e Antartide.

