Space X: lanciata la missione spaziale per riportare sulla terra gli astronauti intrappolati nell’Iss da 9 mesi

Bloccati da oltre nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), due astronauti possono sperare di tornare a casa dopo il lancio venerdì di una missione di scambio di equipaggio. Un razzo Falcon 9 dell’azienda Space X è decollato dal Kennedy Space Center, in Florida, trasportando un team di quattro membri diretto all’avamposto orbitale. Inizialmente previsto per mercoledì, il decollo è stato annullato all’ultimo minuto a causa di un problema tecnico al sistema di supporto a terra. Da allora è stata effettuata un’ispezione e una «sacca d’aria» che probabilmente causava il problema è stata evacuata, ha detto la Nasa. Questa missione, denominata Crew 10, dovrebbe consentire a Butch Wilmore e Suni Williams, due astronauti americani bloccati nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dallo scorso giugno, di tornare sulla Terra. Potrebbero intraprendere questo ritorno mercoledì prossimo, pochi giorni dopo l’arrivo del nuovo equipaggio, a bordo di una astronave SpaceX – e non dell’apparecchio Boeing Starliner che li aveva trasportati e che aveva subito guasti. (Pa.Fo.)

