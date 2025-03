SpaceX attracca alla Iss: gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams recuperati dopo 9 mesi. Gli abbracci tra gli equipaggi

Video dalla rete

(LaPresse) Poco più di un giorno dopo il decollo, la Crew-10 di SpaceX è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale, con a bordo un nuovo equipaggio per l’Iss in sostituzione dei due astronauti della Nasa che da mesi erano bloccati sulla stazione. I quattro nuovi arrivati, in rappresentanza di Stati Uniti, Giappone e Russia, trascorreranno i prossimi giorni imparando i dettagli della stazione da Butch Wilmore e Suni Williams. Poi, alla fine di questa settimana, i due si agganceranno alla loro capsula SpaceX, rimasta lassù dallo scorso anno, per concludere una missione inaspettatamente prolungata, iniziata lo scorso giugno. Wilmore e Williams, infatti, pensavano di rimanere in orbita solo una settimana quando sono partiti per il primo volo con astronauti della Boeing, ma la loro capsula Starliner ha avuto così tanti problemi che la Nasa ha insistito per farla tornare vuota sulla Terra, e i suoi occupanti sono dovuti restare per nove mesi sulla International Space Station, in attesa di un ‘passaggio a casa’ da parte di SpaceX. Wilmore ha aperto il portello della stazione spaziale e poi ha suonato la campana della nave mentre i nuovi arrivati fluttuavano uno ad uno e venivano accolti con abbracci e strette di mano. «È stata una giornata meravigliosa. È stato bello vedere arrivare i nostri amici» ha detto Williams al Controllo Missione. Se il tempo lo permetterà, la capsula SpaceX con a bordo Wilmore, Williams e altri due astronauti si staccherà dalla stazione spaziale non prima di mercoledì e ammarerà al largo della costa della Florida. Fino ad allora, ci saranno 11 persone a bordo del laboratorio orbitante.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA