SpaceX, il razzo di Starship rientra alla base di lancio “catturato” dalle “bacchette” giganti: il video

Verso lo spazio

Nei tentativi precedenti i booster erano finiti distrutti subito dopo il decollo o durante l'atterraggio in mare, questa volta è stato recuperato dai grandi bracci meccanici detti "chopsticks"

(LaPresse) SpaceX, l’azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, ha lanciato il suo quinto volo di prova per la nave spaziale Starship dalla sua struttura Starbase vicino a Brownsville, Texas, e ha poi recuperato il razzo, Super Heavy, di ritorno sulla piattaforma con bracci meccanici, conosciuti come ‘chopsticks‘, ovvero “bacchette”.Con un’altezza di quasi 121 metri, la Starship, senza equipaggio, ha tracciato un percorso nel Golfo del Messico come le quattro volte precedenti: in quei casi però i booster erano finiti distrutti subito dopo il decollo o durante l’atterraggio in mare. Questa volta SpaceX è riuscita a riportare il razzo sulla piattaforma da cui era decollato sette minuti prima.

