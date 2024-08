Spagna, forte mareggiata a Formentera: yacht e barche finiscono contro gli scogli

Video dalla rete

(LaPresse) Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulle Baleari, in particolare a Formentera e Ibiza, nella mattinata di mercoledì 14 agosto. A Formentera la mareggiata (e i venti fino a 100km/h) ha provocato diversi danni: in questi video si vedono numerose imbarcazioni, tra cui yacht e barche a vela, in balia delle onde, rovesciate o finite sulla spiaggia e contro gli scogli. Decine le barche rimaste bloccate in mare ed è stato necessario l’intervento dei servizi di soccorso, mentre alcuni voli diretti a Ibiza e a Palma di Maiorca sono stati cancellati. Il porto di La Savina a Formentera è stato chiuso per circa un’ora a causa delle raffiche di vento. Secondo funzionari locali una decina di barche sono state soccorse nella zona di sa Sequi e una barca a vela è affondata a Cala Saona, i membri dell’equipaggio sono stati salvati dai vigili del fuoco.

