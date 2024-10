Spara contro al Cybertruck Tesla per vedere se è antiproiettile. Ecco come va a finire

Video dalla rete

Un uomo decide di testare il suo Cybertruck Tesla, che, stando a quanto ha affermato Elon Musk, sarebbe a prova di proiettile, per vedere se resiste agli spari. Ma nella carrozzeria si forma un buco e l’uomo si dispera. Evidentemente non è davvero corazzato abbastanza per resistere ai colpi di arma da fuoco, soprattutto se esplosi a distanza ravvicinata. Il suo Cybertruck da 100mila euro rimane così rovinato e l’amico che ha filmato tutta la scena si mette anche a ridere ed esclama: «Non credo proprio che sia anti-proiettile».

