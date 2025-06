Spavento durante il trekking: il gorilla attacca gli escursionisti

Video dalla rete

Un gruppo che stava facendo trekking nella foresta impenetrabile di Bwindi in Uganda ha avuto un incontro spaventoso, anche se non del tutto inaspettato, con un gorilla dalla schiena argentata, quando il possente animale è sceso a tutta velocità da una collina, ruggendo e mostrando i denti. L’esperto di conservazione della fauna selvatica Callum Perry ha catturato questo filmato durante quello che ha definito un «viaggio irripetibile», un trekking nella foresta, nota per la sua popolazione di gorilla. Ha raccontato a Storyful che lui e il suo gruppo stavano cercando di rintracciare un’altra famiglia di gorilla quando hanno incontrato il maschio in carica. «Due gorilla argentati stavano gareggiando tra loro quando uno di loro ha rivolto la sua furia verso di noi ed è piombato giù per la collina, quasi schiantandosi contro di noi», ha raccontato Perry. Un tour operator ha scritto che i gorilla possono effettuare attacchi veri o finti se percepiscono una minaccia per il loro gruppo, se esseri umani o animali si avvicinano troppo, se un altro maschio sfida la loro autorità o se vogliono dimostrare la loro forza senza combattere. «È stato un evento raro e nessuno, gorilla o umano, si è fatto male. Ci siamo poi divertiti tantissimo osservando questi splendidi animali in natura ed è un ricordo che custodirò per tutta la vita. Vedere i gorilla a Bwindi è stato un sogno che si è avverato», ha detto Perry. Secondo l’Uganda Wildlife Authority, la foresta impenetrabile di Bwindi è uno dei posti migliori al mondo per provare il trekking con i gorilla, e offre ai visitatori la possibilità di trovarsi faccia a faccia con questi maestosi primati nel loro habitat naturale. (Storyful)

