Special Olympics, Meloni a Torino saluta le squadre con «il cinque»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata all’Inalpi Arena di Torino, ha salutato le squadre dei Giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025 al loro ingresso in campo. A ciascun atleta di Austria, Usa, Svezia, Namibia, Cina e Svizzera, la premier ha dato «il cinque» prima delle tre partite di hockey in programma. Meloni ha poi salutato la delegazione italiana, per poi spostarsi al Pala Tazzoli dove si svolgono le gare sul ghiaccio.

