Il dottor Rino Bregani è stato il primo a soccorrere Ottavia Piana, la speleologa bloccata a oltre 500 metri di profondità nell’Abisso di Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. La donna ha riportato almeno quattro fratture e è «Mmlto spaventata, ha detto che non andrà più in grotta».

